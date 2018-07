Occhionero: «Possedere un'arma rappresenta sempre un rischio»

CAMPOBASSO. Giuseppina Occhionero, deputata molisana per Liberi e uguali, commenta in una nota la scelta del gruppo parlamentare di Liberi e uguali di astenersi sullo schema legislativo riguardante la Direttiva armi:

«Possedere un'arma, anche se detenuta in modo lecito, rappresenta sempre un rischio per sé stessi e per gli altri. Più armi ci sono in circolazione, più cresce il rischio che vengano utilizzate.

E' questo semplice sillogismo che ci ha indotto, come gruppo di Liberi e Uguali, ad astenerci sullo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva sul controllo dell'acquisizione e detenzione delle armi.

Durante l'esame del provvedimento in XIV Commissione (sulle Politiche dell'Unione Europea), abbiamo messo in evidenza la necessità di una totale trasposizione delle norme della direttiva europea, molto rigorosa nella tracciabilità di chi compra armi, proprio per evitare una proliferazione e un uso crescente e indiscriminato delle armi stesse.

La direttiva, restrittiva nei confronti dei privati cittadini, salvaguarda naturalmente le forze dell'ordine e di polizia. Su questa base abbiamo reso il parere al Governo, auspicando che le leggi e chi è preposto al controllo restino sempre e comunque la guida per un sistema sicuro e democratico.»