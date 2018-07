Divieto di transito temporaneo corso f.lli brigida a Termoli

TERMOLI. Divieto di transito temporaneo corso f.lli brigida intersezione via frentana e via aubry intersezione via c. del croix a Termoli.

Il divieto di transito veicolare con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, nonché dei veicoli autorizzati degli organi di polizia preposti alla vigilanza per le serate del Venerdì, Sabato e Domenica fino al giorno 31 Agosto 2018 dalle ore 21 .OO alle ore 01 .OO g.s.

fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di polizia stradale,

in Corso F.lli Brigida dall'intersezione con via Frentana, in via Aubry dall'intersezione con via C. del Croix, nonché interdire la circolazione dalla rotatoria del Porto dirottandola in uscita sulla Via Marinai D'Italia al fine di evitare conflitti veicolari.



L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dal Codice Penale, ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 no 241