Cane Corso smarrito alla Zona Industriale di Pantano Basso di Termoli

Lettere al direttore Segnaletica errata, ma dov'è l'ospedale San Timoteo?

TERMOLI. Mando questa foto di segnaletica che indirizza l'arrivo in ospedale. Ho provato a girare in via Dante, così come indica l'insegna, e non sono arrivato in ospedale. Ho provato a girare in viale Trieste, peggio che andar di notte. Così mi sono arreso!A. P.