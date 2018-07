TERMOLI. Loro sono Aaron e Spritz,

Sono stati smarriti il 25 luglio in zona Rio Vivo ( Ultravolo )

"Sono giorni che li cerchiamo, abbiamo paura che qualcuno li abbia presi perché sono molto docili e socievoli, si lasciano avvicinare!"

PER FAVORE, SE QUALCUNO LI VEDE CI CONTATTI!

Anna & Gianni Telefono. 346 8218767

———AGGIORNAMENTO——-

«Aaron e Spritz sono stati visti recentemente a San Giacomo. " Se qualcuno è in zona e li vede, ci contatti immediatamente. Sono docili, non vengono usati per la caccia, sono abituati a persone e bambini ma ora sono molto spaventati…se riuscite ad avvicinarli magari con qualcosa da mangiare visto che saranno di sicuro affamati". Grazie»