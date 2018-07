La tutela del pane di qualità arriva in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. “Disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Molise”. È il titolo della proposta di legge presentata dai Consiglieri Nicola Eugenio Romagnuolo, Vittorino Facciolla, Vittorio Nola, Eleonora Scuncio, Gianluca Cefaratti, Armandino D’Egidio e Quintino Pallante. La proposta di legge, come si rileva nella relazione illustrativa di accompagnamento, mira a tutelare e promuovere il prodotto “pane”, in particolare quello di qualità, allo scopo sia di sostenere le attività produttive, sia di salvaguardare la salute del consumatore.

“A seguito delle mutazioni tecnologiche, alimentari e normative –si legge ancora nella relazione-, si ritiene opportuno dotare la Regione Molise di uno strumento normativo utile a fornire agli operatori del settore le giuste garanzie a tutela della loro attività, nonché per offrire al consumatore la certezza di un prodotto sano e genuino”. Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha assegnato della proposta per l’esame previsto dall’art. 42 dello Statuto, alla II Commissione, Sviluppo Economico, competente per materia