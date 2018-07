TERMOLI. Appena conclusa a Bari, la rassegna “Competition Puglia in Danza 2018”, e anche quest’anno per gli allievi del Centro Danza “Amici della Musica” è stato un altro grande successo. Un orgoglio per i maestri e per i genitori vederli competere con altre centinaia di scuole, sicuri e decisi nelle loro coreografie.

Grazie al loro impegno e alla loro determinazione hanno riportato a casa, un 3° e un 2° posto nella categoria Gruppo Modern Children e un 2° posto nella categoria Gruppo Classico Junior. Complimenti a tutti per i risultati ottenuti, frutto di un anno di studio serio e professionale.

La direttrice della scuola, Antonella De Blasiis, orgogliosissima dell’ottimo lavoro dei propri ragazzi, si augura di poter raggiungere obbiettivi sempre più alti già a partire dal nuovo anno accademico, 2018-2019, facendo così conoscere la realtà della danza termolese in tutta Italia.