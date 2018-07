GUARDIALFIERA. Guardialfiera, alfiera di storie passate e di speranze nuove, accoglie, fra il pullulare delle sue case, Jamus River, l’ottantaduenne ciclista solitario, messaggero nel mondo di felicità. E’ qui a specchiarsi nell’azzurro del lago, bearsi della serena geometria dei colli, in una festa di luce a sprigionare sensazioni di pace.

Nato in Siberia da madre polacca, fugge a ventotto anni dalla Polonia oppressa dal regime comunista. Gira per il mondo a proporre armonie. E’ qui oggi 30 luglio, sulla terra del condono di Dio dalla quale – prima di lui – Leone IX, perdona il genere umano con la prima forma d’Indulgenza. E’ sulle zolle bagnate di sudore e di sangue dai “cafoni”: dalla gente buona, cioè, di Francesco Jovine, voce libera del novecento letterario italiano.

Janus, pedalando, volteggia tutto il mondo. Nel 1978, l’indomani della elevazione a Pontefice di Karol Wojtyla suo connazionale, decide di comunicarlo all’universo, in questo suo modo strano. Va in Egitto, frequenta l’Università e si laurea. Gli capita poi di sostare in Italia: lavora nel settore dello spettacolo e del calcio, collabora in Tv con Aldo Biscardi, molisano, al “Processo del lunedi”. Ieri, al cimitero di Larino, ha deposto sulla tomba del grande giornalista “rosso di pelo”un fascio di fiori rossi.

Stravagante, nel 1999, sulla soglia del nuovo secolo e del nuovo millennio, da Fregene, J. River decreta a se stesso di fare ciò che nessun altro abbia mai ha fatto: girare il Globo in bicicletta! Ottantaduenne, è la persona più anziana della terra a compiere tale incomparabilità. Il suo tachimetro segna 550 mila kilometri, sul velocipede ha attraversato 154 Nazioni. Mai malato, mai forato un tubolare, vive con tre euro al giorno. In Cambogia un vecchio monaco buddista gli profetizza una longevità maggiore al secolo e mezzo. E’ sicuro, perciò, poter concludere la ciclistica impresa a Pechinio, nel 2028.

Da valentuomo, sogna anche di cedere la simbolica eredità di 5 euro in busta a ciascuno dei 50 mila bimbi orfani russi. Un simile generoso personaggio non poteva perciò che meritare tutt’oggi l’acclamazione della folla l’attenzione e l’accoglienza del Sindaco Vincenzo Tozzi e delle locali autorità religiose e civili che lo hanno anche guidato sulla montagna boscosa, sulla conca lucente del lago e sui fazzoletti di terra tappezzati da variopinte trofe profumate.