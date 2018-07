Termoli, gli eventi benefici Aifsv in memoria di Maurizio Lombardi

TERMOLI. Agosto è il mese più caldo dell’anno, il mese dell’estate termolese e delle ferie, il mese dell’incendio delcastello e del Santo Basso. Ma dopo il 3 agosto 2016, per molti, è diventato il mese del dolore. Per alleviarlo e sentire di nuovo il caldo possiamo solo ricordare Maurizio Lombardi, amato da tanti,conosciuto da tutti: ma farlo in maniera silenziosa non è possibile, ricordarlo in maniera ‘sterile’brancolando nel dolore non è il giusto e degno modo.

Riteniamo che fare del bene in questa vita atroce sia l’unica ancora di salvezza, ed è per questo che anche quest’anno sono state organizzate diverse iniziative con lo scopo non solo di ricordare Maurizio, soprattutto di fare beneficenza tramite l’AIFVS- Associazione italiana famigliari e vittime della Strada onlus - per combattere insieme a loro ‘La strage silenziosa’. Ogni anno in Italia scompare un paese di 4000 persone. Tante sono le vittime delle strade italiane; 300.000 sono i feriti, ed oltre 20.000 i disabili gravi prodottida questa guerra non dichiarata.

Lo scopo solidaristico dell’associazione è offrire assistenza legale e psicologica ai famigliari delle vittime e aisuperstiti per mezzo sia di strutture convenzionate che sensibilizzando quelle pubbliche, organizzare nelle scuole iniziative di informazione ed avvicinamento al tema della sicurezza sulle strade e della giustizia per le vittime e i superstiti, continuare la pressione sulle istituzioni politiche per l’applicazione delle norme esistenti e l’approvazione di nuove, sia a llivello di prevenzione, repressione, andamento che di accelerazione dei processi penali e civili. Grazie a tale impegno, con la legge del 29 Dicembre 2017 è stata istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada ( Terza domenica di Novembre).

Dal primo Agosto ore 21:00 inizierà l’ormai famoso Torneo delle Parrocchie presso il campetto adiacente la chiesa SS.Pietro e Paolo, in via Biferno. Si giocherà il 1, 2, 5, 7 ,9 agosto ore 21:00/22:00/23:00 e la finale si disputerà alle ore 22:00 dell’11 agosto. Il torneo vedrà la partecipazione di otto squadre rappresentanti le varie parrocchie termolesi (Carmelo C, San Francesco, San Timoteo, San Pietro e Paolo, Carmelo B, San Timoteo, Sacro Cuore, San Pietro street e Sacro Cuore Stomauro) per un totale dicirca 110 ragazzi. Quest’anno sarà la decima edizione del torneo, nato ormai nel lontano 2003. Per gli appassionati è possibile seguire tutti i vari aggiornamenti, le partite, le pagelle calcistiche e i divertenti articoli sulsito: http://torneodelleparrocchie. altervista.org/

Durante tutto il torneo a bordo campo ci sarà la possibilità di rinfrescarsi gustando birra, l’intero ricavato sarà devoluto all’ Aifvs.

Il Sei Agosto presso il Bahia Azzurra Beach Club, Rio Vivo, ci sarà il ‘’Lomby Music Day’’, seconda edizione, dalle ore 19:00 in poi con la partecipazione di vari artisti, tutti amici, che si alterneranno dietro la console per vivere una festa che rispecchia tutta la voglia di ballare e divertirsi che ha sempre caratterizzato Maurizio ‘anche se dalle nuvole ballerai sempre con noi’. L’intero ricavato del bar sarà devoluto in beneficenzaall’associazione.

Il tre Agosto per quanti vorranno partecipare sarà celebrata la messa presso la chiesa SS. Pietro e Poalo alle ore 17:30.

Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibili le varie iniziative: i ragazzi che parteciperanno al torneo e tutti coloro che verranno a fare il tifo a bordo campo, la disponibilità di Padre Enzo e Don Pio per il campo, gli organizzatori del torneo che dall’altra parte del mondo- in America- hanno sempre un pensiero per l’amico Mauro, gli artisti -amici- che si alterneranno dietro la console il sei agosto, la disponibilità di Nicola Marinucci per il locale, il Mekkanì Crew per l’organizzazione della festa ma soprattutto per l’affetto dimostratoci in ogni circostanza, si ringraziano tutte le attività commerciali termolesi che per l’affetto hannocontribuito a raccogliere fondi da devolvere all’Aifsv, molte delle quali hanno preferito mantenere l’anonimato. Infine un grazie a tutti coloro che decideranno di partecipare perché l’invito è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di stringersi intorno al nostro dolore con un sorriso sulla bocca, con la voglia nel cuore di fare del bene, con la voglia di brindare non solo a Maurizio ma a tutte le altre vittime della strada. Restare uniti e fare del bene è l’unica speranza di salvezza che abbiamo.