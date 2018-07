Estemporanea San basso del centro socio-lavorativo "Francesco Auciello”

TERMOLI. Interessante iniziativa presa a favore dei ragazzi ospiti del centro socio- lavorativo "Francesco Auciello" che si cimenteranno nella prima edizione della rassegna estemporanea di San Basso, presso il porto turistico Marina di San Pietro Temoli.

I ragazzi del centro verranno a disegnare e dipingere un’opera sul tema di San Basso, ognuno nel suo stile individuale sviluppato durante l'anno, nella giornata di mercoledì 1 Agosto.

A conclusione della rassegna verrà distribuito un premio ad ognuno dei partecipanti.

Le opere rimarranno al bar "Sottovento" per chi volesse comprandole, dare un contributo a questo centro, che fa tanto per aiutare questi giovani ad inserirsi nuovamente in una vita sociale e lavorativa.