Festa del perdono di Assisi alla Madonna delle Grazie

TERMOLI. Sulle orme del Serafico San Francesco e parallelamente all’iniziativa della Basilica Papale di Santa Maria degli angeli in Porziuncola, anche il Santuario Madonna delle Grazie di Termoli, celebrerà la Festa del Perdono di Assisi con la sua seconda marcia notturna. Un cammino del corpo e dell’anima che conduce all’incontro speciale con la Misericordia del Padre. In preparazione al Perdono, fulcro della solennità, stasera alle ore 20.30 presso il santuario ci sarà una veglia penitenziale. L’appuntamento per la marcia è fissato per mercoledì primo agosto alle ore 22 dinanzi al santuario, dove dopo la benedizione dei pellegrini, si partirà in peregrinatio verso la Parrocchia Santa Maria degli Angeli. Qui sarà poi celebrata la Santa Messa. «Apriamo il cuore e accogliamo la grazia di Dio».