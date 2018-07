Rimpatriata con Mister Domenico Giacomarro

TERMOLI. Mister Domenico Giacomarro ex e indimenticato allenatore di un U.S. Termoli all'altezza del blasone, anche se da allora di acqua ne è passata molta sotto i ponti, non dimentica mai la nostra città e i tanti amici che ha lasciato.

Appena può non perde occasione per tornare qui.

Approfittando della partita di Tim Cup dalla sua nuova squadra il Picerno giocata a Caserta e purtroppo persa, per 2-0, ieri sera si è concesso una pausa termolese e si è ritrovato con Paolo Di Lena, l'Avvocato Nico Balice e Silvio Luciani.

Una serata in allegria ricordando i bei periodi termolesi e quindi calcistici e chissà se torneranno un giorno.