Larino, mercoledì 1 agosto erogazione idrica interrotta

LARINO. Mercoledì primo agosto, dalle ore 6 alle ore 6 del giorno successivo, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta nelle seguenti contrade: Piano San Leonardo, Via Molise, C.da Guardiola, C.da Acquara, C.da Fara e C.da Monte Arcano.

Ci scusiamo per il disagio, ma l’interruzione si rende necessaria al fine della messa in esercizio della condotta dell’Acquedotto Molisano Centrale che permetterà alla nostra città di avere acqua di maggior qualità in quanto proveniente dalle sorgenti del Matese. L’Amministrazione comunale ringrazia Molise Acque.