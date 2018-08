Il Comitato "No Frana" si presenta alla comunità di Petacciato

PETACCIATO. Del comitato No Frana di Petacciato, che scelse proprio le colonne di Primo Piano Molise per presentarsi all’opinione pubblica, un primo incontro pubblico per illustrare la mission di questa iniziativa associativa. Ci provarono anche diversi giorni fa, ma per questioni legate alle autorizzazioni comunali i promotori furono costretti ad aggiornare l’evento.

Ora l’invito alla cittadinanza è valido, per questa sera alle 21, nello spazio all'aperto nello spazio di viale Pietravalle, antistante la vecchia sede del municipio. Saranno affrontati tutti i principali aspetti riguardanti questa annosa questione e saranno fornite informazioni inerenti alla costituzione del comitato: motivazioni, scopi e finalità, aspetti legati alla partecipazione, lo stato attuale delle cose, il sistema dei vincoli esistenti sul territorio, le indagini e gli studi compiuti sulla frana.Saranno inoltre illustrati i progetti di risanamento della frana elaborati dalla Cts, il sistema dei finanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori nel patto per il Molise.

Con l'occasione si darà inizio alla raccolta delle firme di quanti vorranno partecipare o sostenere le iniziative che il comitato intende intraprendere per portare finalmente a conclusione la soluzione definitiva del problema della frana.