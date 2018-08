PETACCIATO. Un esemplare di tartaruga Caretta caretta spiaggiata sul litorale di Petacciato, all'altezza del Villaggio La Torre, è stata rinvenuta questa mattina, era in stato di decomposizione, anche se non ancora avanzato. Sono state allertate le autorità marittime, per l'esame veterinario del rettile marino di specie protetta e la successiva rimozione, che sarà disposta dal Comune di Petacciato. La segnalazione è stata fatta dagli amici di Termoli Wild.