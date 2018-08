Santa Croce, al completo l'organigramma dell'Acd Turris

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il club biancoblu ha presentato l'organigramma societario e tecnico per la prossima stagione sportiva’. Il puzzle è completo, tutte le tessere sono al loro posto: l’organigramma societario della Turris non ha caselle vuote, anzi ne ha qualcuna in più rispetto alla stagione scorsa. Per la più importante il neo presidente Alberto aprile e l’amministratore delegato Pasquale videtti hanno chiamato la cittadinanza per costruire il nuovo organigramma societario, le prime parole del neo presidente: «Abbiamo scelto la linea della continuità sul piano sportivo,è della crescita dei giovani santacrocesi, perché siamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto nella stagione scorsa - quella del rafforzamento dal punto di vista dell’organizzazione perché vogliamo provare a fare un salto di qualità anche sotto questo profilo e siamo felicissimi e con questo entusiasmo faremo cose buone.»

Ecco tutto il nuovo organigramma societario:

Presidente: Alberto Aprile

Vice Presidente: Pasquale Marino – Raionone Giuliano

Segretario: Macolino Antonio Pio

Cassiere : Videtti Pasquale

Direttore Sportivo: Pizzuto Alessio

Consiglieri: Gennaro Martino – Lepore Pietro - Colombo Anthony – Caiola Antonio – Caiola Stefano – Vincenzo Gianfelice – Giuseppe Tosino – Pasquale Petruccelli – Vincenzo Sebastiano – Gianmarco Colombo – Mastrangelo Giovanni – Antonio Quiqero