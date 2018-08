Disabilità, diventa operativo il decreto "Vita indipendente"

CAMPOBASSO. Con il positivo riscontro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa pienamente operativo il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che approva l’attribuzione alla Regione Molise di un contributo di euro 80.000, integrati da 20.000 euro di cofinanziamento regionale, per la realizzazione di progetti individuali di vita indipendente da parte di persone in situazione di diversa abilità.

«La Giunta Regionale - ha dichiarato l’Assessore alle politiche sociali Luigi Mazzuto-ha ritenuto, operando un criterio di rotazione tra i diversi Ambiti territoriali molisani, di individuare nel territorio ricadente nell’ATS di Isernia l’area sulla quale realizzare le attività di sperimentazione.

I cittadini diversamente abili, residenti in uno dei 24 comuni che compongono l’Ambito possono presentare, attraverso l’Ufficio di Piano e quelli di Segretariato sociale, proposte progettuali, dell’importo massimo di euro 10.000, finalizzate alla realizzazione di azioni mirate all’ autonomia e alla vita indipendente.

Si tratta di un primo e forte segnale per l’area della Città di Isernia in grado di offrire risposte adeguate a quei disabili interessati a promuovere percorsi di autodeterminazione.

Auspico che contrariamente a quanto avvenuto per l’ ATS di Venafro, questa sperimentazione possa essere adeguatamente promossa tra le persone disabili e possa consentire il raggiungimento di risultati positivi in gradi di orientare la prossima programmazione regionale in tema di disabilità».