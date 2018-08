CAMPOMARINO. Undici giorni esatti, quelli che ci separano alla festa del gruppo sociale "Sei di Campomarino se..."

L'appuntamento è il 13 agosto prossimo, dalle 21, al lido Miramare, che compie 50 anni di vista nell'estate 2018.

Dagli amministratori del gruppo, Gianfranco e Massimiliano Ciavarella, ecco l'invito pubblico.

«Tutto è iniziato il 19 gennaio 2014, e ora dopo quattro anni ci troviamo a festeggiare con tanta gioia la prima Festa del gruppo "Sei di Campomarino se...”

Siete tutti invitati al Lido Miramare, dove l’amicizia virtuale diventa tangibile in una notte di mezza estate. Verranno consegnate le nostre t-shirt ufficiali e a tutti i partecipanti una penna omaggio di “Sei di Campomarino se..."

Durante la serata verranno poi consegnati premi speciali per le persone che si sono distinte all’interno del gruppo e della comunità per il loro essere, il loro talento, la loro voglia di fare.

A tutti verrà scattata una foto ricordo con una cornice a tema. Tante sorprese durante l’evento !!! Una ricca serata per grandi e piccini all’insegna del divertimento e dello stare insieme, canzoni, musiche, giochi per piccini, area adibita per i nostri amici a 4 zampe e per concludere il taglio della torta anch’essa a tema! Non mancherà nulla ,insomma, ci saranno tutti gli ingredienti per una gradevolissima serata insieme.

L’importante sarà esserci per non farvelo raccontare! Vi aspettiamo. Ringraziamo tutti e soprattutto chi giorno per giorno ci ringrazia per quello che facciamo».