VASTO. Un artista a tutto tondo Michele Salvemini, più conosciuto come Caparezza. Allo Stadio Aragona con il suo ultimo album Prisoner 709 Tour si è esibito ieri sera in un concerto spettacolare, da ogni punto di vista. In tantissimi sin dal tardo pomeriggio hanno preso posto sotto al palco, consapevoli che uno show del genere meritasse anche questo.

Ogni brano è stato accompagnato da una scenografia accattivante e da uno staff artistico formato da veri professionisti. Coristi e ballerini sono stati protagonisti per tutta la sera insieme all'energico ed instancabile cantautore pugliese. Tanti i successi riproposti, fra cui i più noti Sogno il tuo sogno eretico, La mia parte intollerante, Vengo dalla luna, Vieni a ballare in Puglia, China town e Fuori dal tunnel, fino ai più recenti Una chiave, Confusianesimo, Ti fa stare bene provenienti dalla sua ultima fatica discografica.

Uno show incentrato sulla libertà, quella che ci manca, quella che non abbiamo perché siamo corpi imprigionati nelle nostre necessità, quella non esiste perché abbiamo un ruolo che ci è stato imposto di rispettare, quella che crediamo di avere vivendo in una perenne illusione.

Caparezza, cantautore e un po' filosofo, con i riferimenti alla storia, alla letteratura e all'arte che permeano i suoi testi ha saputo intrattenere il pubblico, un pubblico prettamente giovanile che ha ballato e cantato al ritmo di quei brani che non fanno muovere solo il corpo, ma spingono anche il motore del pensiero.