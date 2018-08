Serata culturale a Bonefro con: “Poesia e/è memoria”

BONEFRO. Domenica 5 agosto alle ore 18 a Bonefro nel chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie si terrà un incontro, “Poesia e/è memoria”, a cura dell’Associazione Culturale Milanocosa e di Chelsea Editore, in cui si affronterà la scrittura di Adam Vaccaro.

Partecipano: Massimo Pamio, scrittore e poeta, Anthony Molino, psicanalista e traduttore, Luigi Pece, amministratore.

Letture di Mariangela Agostinelli.

Interviene il Sindaco Nicola Montagano.

Adam Vaccaro, poeta e critico, nato in Molise nel 1940, vive e opera da più di 50 anni a Milano.

Ha pubblicato varie raccolte di poesie: La vita nonostante, Studio d’Autore, Milano 1978; Strappi e frazioni, Libro italiano, Ragusa 1997, con prefazione di Giancarlo Majorino; La casa sospesa, Joker, Novi Ligure 2003, con postfazione di Gio Ferri; e la raccolta antologica La piuma e l’artiglio, Editoria&Spettacolo, Roma 2006, con prefazione di Dante Maffia. Infine, Seeds, New York 2014, è la raccolta scelta da Alfredo De Palchi per Chelsea Editions, con traduzione e introduzione di Sean Mark.



Tra le pubblicazioni d’arte con artisti: Spazi e tempi del fare, con acrilici di Romolo Calciati e prefazioni di Eleonora Fiorani e Gio Ferri, Studio Karon, Novara 2002; Sontuosi accessi - superbo sole, con disegni di Ibrahim Kodra, Signum edizioni d’arte, Milano 2003; Labirinti e capricci della passione, con acrilici e tecniche miste di Romolo Calciati e prefazione di Mario Lunetta, Milanocosa, Milano 2005. Con Giuliano Zosi e altri musicisti, che hanno scritto brani ispirati da sue poesie, ha realizzato concerti di musica e poesia. È stato tradotto in spagnolo e in inglese.



È presente in molti blog e raccolte antologiche e collabora a riviste e giornali con testi poetici e saggi critici. Tra questi: Ricerche e forme di Adiacenza, Asefi, Milano 2001, Premio Laboratorio Arti di Milano 2001.

È tra i saggisti di: Sotto la superficie – quaderno sulla poesia contemporanea de “La Mosca di Milano”, Bocca, Milano 2004; La Poesia e la carne, La Vita Felice, Milano 2009. Tra gli altri riconoscimenti: Violetta di Soragna 2005 (La casa sospesa) e Premio Astrolabio 2007 (La piuma e l’artiglio).



Ha fondato e presiede Milanocosa (www.milanocosa.it,), Associazione Culturale con cui ha realizzato numerose iniziative. Tra queste: “Scritture/Realtà – Linguaggi e discipline a confronto”, di cui ha curato con Rosemary L. Porta gli Atti, Milanocosa 2003; “Bunker Poetico” in collaborazione con M. N. Rotelli alla 49a Biennale d’Arte di Venezia, giugno 2001, di cui ha curato con G. Guidetti la raccolta Poesia in azione, Milanocosa, Milano 2002; la 1^ Carovana Nazionale di Poesia e Musica (21-31 marzo 2003), promossa e coordinatacon Anna Santoro e Maria Jatosti; evento col patrocinio del presidente della Repubblica e dell’UNESCO in corrispondenza della Giornata Mondiale della Poesia del 2003. Ha curato con F. Squatriti 7 parole del mondo contemporaneo, libro di Poesia, Arti visive, Musica e altre discipline, Milanocosa ed ExCogita, Milano 2005; Milano: Storia e Immaginazione, Milanocosa 2011; Il giardiniere contro il becchino, Atti del convegno 2009 su Antonio Porta, Milanocosa, 2012. Cura la Rivista telematica Adiacenze, materiali di ricerca e informazione culturale del Sito di Milanocosa.

Ha collaborato, tra le altre, alle seguenti riviste: “Atelier” (Vercelli), “Caffè Michelangelo” (Firenze), “Clandestino” (Bologna), “Graphie” (Cesena), “Il Gabellino”(Grosseto), “Il Segnale” (Milano), “Incognita”(Milano), “La clessidra” (Novi L.), “La Mosca di Milano” (Milano), “L’Area di Broca” (Firenze), “Le Voci della Luna” (Sasso M.), “L’immaginazione” (Lecce), “Manocomete” (Milano), “Punto d’Incontro” (Lanciano), “Punto di Vista” (Padova), “Sinestesie”(Avellino), “Stilos”, inserto letterario de “La Sicilia” (Palermo), Testuale (Milano); Rivista di Studi Italiani (Toronto).



Delle sue scritture, poetiche e critiche, si sono occupati, tra gli altri: Davide Argnani, Giorgio Bàrberi Squarotti, Gianluca Bocchinfuso, Alberto Cappi, Domenico Cara, Roberto Caracci, Francesco De Napoli, Annamaria De Pietro, Donato Di Stasi, Gabriela Fantato, Mauro Ferrari, Gio Ferri, Eleonora Fiorani, Elio Franzini, Giuliano Gramigna, Vincenzo Guarracino, Francesco Leonetti, Gianmario Lucini, Mario Lunetta, Giorgio Luzzi, Dante Maffia, Giancarlo Majorino, Sandro Montalto, Ivano Mugnaini, Giampiero Neri, Walter Nesti, Guido Oldani, Giuseppe Panella, Raffaele Piazza, Cesare Viviani.