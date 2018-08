Corsi convenzionati per i soci imprenditori ed operatori del settore agricolo Copyright: Coldiretti Molise

CAMPOBASSO. Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione verso la sicurezza sui luoghi di lavoro la Coldiretti Molise ha tenuto, nei giorni scorsi, un’apposta attività formativa rivolta a tutto il personale.

Si è trattato di una formazione ad ampio raggio che ha toccato tanto la formazione generale specifica in materia che quella per il primo soccorso e l’antincendio.

L’attività formativa, tenuta dagli esperti della Società “UNILAB”, si è svolta nella sede centrale di Coldiretti Molise a Campobasso ed ha coinvolto tutti i dipendenti del Sistema Coldiretti presenti sull’interro territorio regionale.

“L’attività formativa appena conclusa – ha spiegato il direttore regionale dell’Organizzazione, Aniello Ascolese –testimonia l’attenzione che Coldiretti ha per il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, fondamentale per ridurre al minimo i rischi di incidenti che spesso, come ci raccontano le cronache, possono rivelarsi addirittura mortali”.

“A tal proposito, sul fronte delle imprese – ha annunciato il direttore Ascolese – Coldiretti sta lavorando all’organizzazione di specifici corsi convenzionati, per i propri associati, al fine di offrire loro una formazione a tutti i livelli, dagli imprenditori agli opera agricoli, il tutto a beneficio della sicurezza di quanti operano nel settore primario”.