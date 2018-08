L'agosto guglionesano parte alla grande con "Radici nel cemento"

GUGLIONESI. Parte al meglio l’agosto guglionesano 2018. Si entra nel vivo degli appuntamenti di richiamo messi in calendario dall’Amministrazione comunale di Guglionesi per il mese di agosto. Questa sera a Castellara, la splendida villa comunale, si esibiranno per un evento musicale gratuito le “Radici nel cemento”. Un concerto che vede come location il cuore del giardino pubblico, teatro naturale da valorizzare e sfruttare anche per eventi di musica e cultura.

“Radici nel cemento” sono una band che, per i temi portati all’attenzione del pubblico fin dal 1993 e le sonorità che li hanno resi unici, si impone come la metafora della tradizione e della memoria storica in una società che dimentica troppo in fretta il suo passato. La tappa di Guglionesi è stata inserita fra quelle di Roma, Bergamo, Milano. Guest della serata la band Chilafalapuliska, gruppo di richiamo dal ritmo irresistibile i cui musicisti sono abruzzesi e molisani. «Siete tutti invitati per partecipare al debutto dell’agosto guglionesano. Prossimi appuntamenti il 5 con l’esibizione di Sorgentone e l’11 con la proiezione del film “Due Piccoli Italiani” per la regia di Paolo Sassanelli. Il regista sarà presente all’evento e al confronto con il pubblico», l’invito della giunta Bellotti.