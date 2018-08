MONTENERO DI BISACCIA. Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più apprezzati dell'Estate Montenerese: la Notte nel Borgo Antico.

L'evento, giunto alla sua tredicesima edizione, è organizzato dalla Pro Loco Frentana con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e si terrà lunedì 6 e martedì 7 agosto, a partire dalle ore 20,30.

"Presenteremo quest'anno una manifestazione molto ricca di eventi e rinnovata anche nel percorso - affermano dal Direttivo della Pro Loco Frentana - per regalare agli ospiti una passeggiata in notturna molto suggestiva tra i vicoli del Borgo Antico di Montenero.

I visitatori avranno l'opportunità di scoprire la storia, le tradizioni locali, l'arte, l'artigianato, la musica e la gastronomia tipica del nostro paese, in un ambiente dai toni caldi ed accoglienti, grazie anche alla presenza di noti gruppi folkloristici molisani, ai racconti e alle visite guidate presso un antico frantoio o nelle gallerie della Montenero sotterranea. Ricordiamo che l'ingresso è posizionato in Piazza Giovanni XXIII°, vicino la Chiesa di San Matteo Apostolo. Vi aspettiamo per vivere insieme questa magia e, perché no, per degustare anche i prodotti della nostra cucina".

"Salutiamo con orgoglio l'arrivo della Notte nel Borgo Antico 2018 - dichiara il sindaco Nicola Travaglini - perché rappresenta sicuramente uno dei fiori all'occhiello tra tutti gli eventi che vengono organizzati nel corso dell'anno a Montenero. Stiamo parlando di un vero e proprio viaggio nel tempo, nella cultura e nella tradizione di un popolo, che mostrerà agli ospiti le vere radici di questa terra. Non una semplice passeggiata tra vetrine inanimate, ma una rappresentazione viva e in continuo movimento all'interno dei vicoli tipici dei nostri borghi, per conoscere da vicino i colori, i profumi e i sapori di questi luoghi.

Un salto nella storia, quindi, ma per guardare meglio al nostro futuro. Cogliamo l'occasione per augurare buon lavoro al nuovo Direttivo della Pro Loco Frentana e alla Presidente Cabiria Calgione, ringraziandoli fin da ora per l'impegno profuso nell'allestire una manifestazione così ricca e affascinante".

EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO PRESENTI NEL CORSO DELLE DUE GIORNATE

“La battitura del grano”, tracce di cultura contadina (Associazione La Trebbia) Piazzetta Madonna del Carmine;

“Montenero in Bianco e Nero”, Mostra Fotografica (Ass. Pro Loco Frentana), Piazzetta Madonna del Carmine;

“Il Censimento”, Archivio storico di E. Ambrogio Paterno, (Giuseppe Chiappini), Casa Paterno in Via Madonna del Carmine;

“La storia dell’antico Borgo”,visita guidata per le vie del Borgo (Antonietta Finocchio), Via Madonna del Carmine (casa Paterno);

“Ze mort cumba Juann”, Rappresentazione teatrale (Compagnia teatrale L' tre Cull)

Via Napoli "Lu chianatt d' Porta Nov";

“La mia seconda Patria”, di A. D’Ambrosio (Associazione Pro Loco Frentana), Via Cavour;

Montenero sotterranea, (Associazione Pro Loco Frentana), Via Cavour;

“Artisti in Strada”, (Associazione Pro Loco Frentana), Via Garibaldi "Lu foss";

"Gli Antichi Mestieri", rievocazioni, e il Piccolo Artigianato (Associazione Pro Loco Frentana), Via Regina Margherita e via Regina Elena;

"L’Antico Frantoio Iavicoli" (Associazione Educult), Via regina Margherita;

“Volti D’Africa", mostra d'arte, di Luciano Laezza , Via Regina Elena;

“Le perle del Molise” - “Antichi Mestieri”, di Giusppe Calgione (Associazione Pro Loco Frentana), Via Regina Elena,

"... Espone ...", Istituto Omnicomprensivo IPSIA, Via Regina Elena;

“Cultura e arte del Tatuaggio”, di Franco Moscatiello, Via Trento.



EVENTI PRESENTI SOLO NELLA GIORNATA DI LUNEDI 6 AGOSTO

"Musica Folkloristica e rievocazioni storiche", (Associazione Terzo Millennio, Termoli),gruppo itinerante all'interno del Borgo;

"I mille volti della musica etnica di tradizione", (I Bufù di Casacalenda), Via Garibaldi;

"Terra Mia", l’emigrazione molisana dal 1900 al 1950, storie e testimonianze di vita,(a cura della professoressa Maria Teresa Bracone, con l’accompagnamento musicale di Fabio De Risio), itinerante nel Borgo.



EVENTI PRESENTI SOLO NELLA GIORNATA DI MARTEDI 7 AGOSTO

"Canti di storia e tradizioni", I cantori della Memoria con Marcello Pastorini, itinerante nel Borgo;

"Balli e canti del folklore molisano", La Polifonica di Monforte di Campobasso, itinerante nel Borgo;

"Terra Mia", l’emigrazione molisana dal 1900 al 1950, storie e testimonianze di vita,(a cura della professoressa Maria Teresa Bracone, con l’intervento del tenore Michael Santoro, inerante nel Borgo.