Berchicci e gli altri vanno incontro ai marciatori di Cammina Molise

PALATA. Il sindaco Michele Berchicci, con l’Amministrazione comunale di Palata e la Polizia Municipale, andrà incontro ai marciatori lungo il tratturo Ateleta-Biferno nei pressi del Santuario della Madonna di Santa Giusta. Da qui si incammineranno insieme verso il paese, passando per via Monte, via Martiri della Resistenza, via San Rocco e per il centro storico del paese.

Arrivati in piazza del Popolo, si potrà visitare la chiesa di Santa Maria la Nova e il Museo della Pro-loco “Arte Contadina”. Successivamente seguirà una visita alla mostra “Ricordare e Tramandare” organizzata dai Ragazzi del Servizio Civile, presso la rotonda Luoghi Pii. Infine si andrà presso il campetto polivalente, dove saranno accolti dall’Amministrazione e dai cittadini tutti con una cena offerta dal Comune e preparata dal ristorante “Altrochè”, e con un buffet a base di prodotti tipici locali offerto dall’Auser e dalla Pro-loco.

La serata sarà allietata da musica e canti popolari del gruppo folk “La Palatella”. Alle ore 23 il Sindaco consegnerà una targa ricordo della XXIV edizione di “Cammina, Molise!” al presidente dell’associazione “La Terra “architetto Giovanni Germano, con ringraziamenti e saluti finali.