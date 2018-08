“Sapori dei borghi sotto le stelle” a Bonefro

BONEFRO. Questa sera, dalle ore 21, lungo i caratteristici vicoli della Terra Vecchia, nel centro storico di Bonefro, si svolgerà l’evento “Sapori dei borghi sotto le stelle”, giunto alla IX edizione, con un numero sempre crescente di espositori e partecipanti.

«Ringraziamo lo sponsor, Cast Energie Bonefro, che supporta la manifestazione unitamente al Comune di Bonefro - afferma il sindaco di Bonefro, Nicola Montagano - sono attesi 50 espositori: stand eno-gastronomici con prodotti locali, vini delle cantine molisane, artigianato locale, piatti tipici e gli arrosticini di pecora a cura della Asd Machiarelle. La serata sarà accompagnata dalle note del gruppo musicale “I cani sciolti”.

Sarà possibile apprezzare la mostra fotografica di Egidio Cicoria “Scatti della Memoria”, in una sede espositiva unica e suggestiva.

Il presidio di soccorso sarà garantito dall’Avis Bonefro, che ringraziamo per la disponibilità.

La collaborazione con la “Scuola civica di turismo rurale” permetterà di ospitare delle aziende direttamente dal Parco delle Morge Cenozoiche del Molise.

L’Amministrazione comunale e il coordinatore dell’evento, Nicolai Massarelli, vi invitano a Bonefro per una serata doc.

Non mancate!