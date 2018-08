Escursione a 4 zampe a Bonefro con la Wild Life School

BONEFRO. Cosa c'è di meglio di passeggiare in mezzo al bosco con i nostri amici a 4 zampe!? La Wild Life School in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente hanno pensato anche a loro. «Dedichiamo del tempo ai migliori amici dell'uomo! Vi aspettiamo domenica 5 agosto insieme ai vostri cani per immergerci nella natura selvaggia del Molise. Un'esperienza sensazionale nel bosco di Bonefro. Per maggiori informazioni contattate i numeri 348.5921343 Antonio e 340.7983320 Gilda».