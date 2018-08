Legge per l’editoria, confronto fra Toma e Assostampa Molise

CAMPOBASSO. Incontro a Palazzo Vitale fra il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e una rappresentanza dell’Associazione della stampa del Molise, composta dal presidente,Giuseppe Di Pietro, dal vicepresidente, Giovanni Mancinone, e dal componente del Direttivo, Antonio Ruggieri.

Al centro della riunione, una nuova legge per l'editoria che sostenga le aziende del settore e ne rilanci l'attività nel quadro del mantenimento e della coltivazione della circolazione delle idee e della corretta informazione per la nostra comunità regionale.

L’Assostampa ha posto in evidenza la necessità di arrivare a un nuovo testo legislativo, condiviso anche con le rappresentanze dei giornalisti, che sostenga innanzitutto il costo del lavoro delle imprese editoriali, ma che affronti, nel contempo, altre questioni (difficoltà della distribuzione dei prodotti a stampa, aggiornamento tecnologico delle imprese, ecc.), che rendono, secondo il sindacato del giornalisti, vulnerabile e claudicante il sistema molisano dell'informazione.

L'incontro, giudicato utile e proficuo da tutti i presenti, si è chiuso con l'impegno di rivedersi a settembre per entrare nel merito delle questioni evidenziate.