Spettacolo gratuito del comico di Zelig Giovanni Cacioppo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Giovedì 9 agosto, alle ore 21, a San Giacomo degli Schiavoni, in occasione della festa patronale il Comitato Festa organizza la serata gratuita in piazza con il comico Giovanni Cacioppo famoso per aver partecipato al programma televisivo Zelig e, in veste di attore, a tanti film quale da ultimo "Una festa esagerata" di V. Salemme uscito nel 2018.

Gli spettatori potranno degustare prodotti tipici locali.