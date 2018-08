Consiglio regionale, ok a conto consuntivo 2017

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, presieduto dal suo Presidente Salvatore Micone, ha approvato a maggioranza, con i voti contrari dei Consiglieri Manzo e Nola, il “conto consuntivoesercizio 2017” dell’Assemblea Legislativa. Il provvedimento verrà quindi in seguito assegnato, a norma dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, dal Presidente Micone alla I Commissione consiliare, Ordinamento ed organizzazione amministrativa, per l’espressione del parere previsto per l’esame definitivo in Aula.

Il Presidente Micone, infine, ha consegnato ai componenti dell’Ufficio di Presidenza la bozza di proposta del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale. Testo che a settembre dovrebbe essere sottoposto allo stesso organismo per il varo ufficiale e l’inizio dell’iter valutativo in Commissione prima e in Aula poi.