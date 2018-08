TERMOLI. Tra il mare e la montagna, nella regione Molise, in provincia di Campobasso, sorgono i piccoli comuni di Termoli, Vinchiaturo e

Ferrazzano.

Probabilmente poco noti in termini geografici, ma non per questo poco famosi. Almeno non per Achille, uno dei protagonisti del film “Mò Vi-Mento - Lira di Achille” che sta per approdare alla 75° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

L’opera filmica, prodotta dalla FG Pictures, nota società di produzione cinematografica di Roma, per la regia di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi e co-prodotta dagli stessi insieme a Giuseppe Picone, è stata selezionata, fuori concorso, al famoso Festival di Venezia e sarà proiettata il giorno 31 Agosto 2018 presso il Cinema Astra.

La commedia, che vanta di un cast artistico d’eccezione, racconta la storia di un matrimonio ripetutamente rimandato, di un neonato movimento politico e di una sarabanda di personaggi che daranno vita ad equivoci a catena e che culmineranno in un finale con fuochi d’artificio.

I temi trattati sono quelli che da sempre condizionano la vita di tutti: l’amore, i soldi e la politica. Sta di fatto che la chiave dell’opera è

proprio la sagace ironia capace di portare alla luce piccoli posti ancora non abbastanza conosciuti come la bellissima costa di Termoli, il

gioiello nel verde di Vinchiaturo e il vecchio borgo di Ferrazzano.

Dopo aver letto la sceneggiatura, Armando Curcio Editore, storica casa editrice fondata nel 1927, l'ha selezionata per la pubblicazione di un

romanzo scritto da Francesco Gagliardi che narrerà le vicende presenti all'interno della commedia e sarà intitolato anch'esso "Mò Vi Mento -

Lira di Achille”.

Queste sono solo alcune delle motivazioni per cui non si potrà fare a meno di esserci quando il lungometraggio sarà finalmente nelle sale su

tutto il territorio nazionale l’inverno prossimo.