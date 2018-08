Ddl antiaggressioni ai sanitari, Totaro: «​Un primo passo nel verso giusto»

CAMPOBASSO. Il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Campobasso, Giancarlo Totaro, in una nota esprime soddisfazione per il provvedimento del governo che mette al centro della attenzione la tutela degli operatori sanitari che sempre di più subiscono le ire di chi indirizza la propria rabbia contro un sistema sanitario percepito non funzionale e che si sentono vittime di malasanità in senso generico.

«Un primo passo nel verso giusto, sicuramente non risolutivo, ma certamente utile ad invertire la rotta di scaricare tutti i mali della sanità addosso agli operatori, solo perché esercenti una pubblica funzione e lavoratori che per primi subiscono le conseguenze di una cattiva organizzazione, supplendo troppo spesso anche a gravissime carenze di organico.

Le categorie di medici più esposte sono quelli dei pronto soccorso, 118 e guardie mediche che ogni anno pagano un alto tributo di aggressioni subite, e a questo si deve doverosamente aggiungere l'aggravante di genere che vede soprattutto le donne, specie in guardia medica, facili prede di molestatori e stupratori. Nessun vittimismo, ma vi è una effettiva necessità, dopo questo Ddl, di provvedere anche in Molise ad adottare criteri organizzativi che tutelino le colleghe, soprattutto nelle attività notturne, con una adeguata forma di costante monitoraggio durante il servizio.

Qualcuno, sicuramente esagerando, si è espresso richiedendo la presenze delle forze armate presso i presidi sanitari più sensibili, e pur cogliendo la provocazione, non riteniamo che militarizzare il sistema sia una buona idea, perché accentuerebbe ancora di più la contrapposizione tra medico e paziente, che invece devono collaborare per l'esclusivo bene della persona che soffre, e l'empatia del medico verso il sofferente è un elemento terapeutico irrinunciabile e nacessario alla guarigione.»