TERMOLI. Venerdì 10 agosto, alle ore 21.15, presso il Circolo della Vela, Antonio D'Ambrosio presenta in anteprima con la famiglia Folchi, il documentario “Termoli” del 1948 girato dal regista molisano Giuseppe Folchi.

“Folchi, con la passione della pittura e l’amore per la fotografia ed in particolare per la cinematografia, ha fatto conoscere il Molise nel grande schermo. Egli, nella sua breve ed intensa vita, con i suoi lavori ha partecipato al risveglio culturale e sociale della nazione dopo le tragedie del fascismo e della nefasta guerra.

Attraverso la sua opera ha contribuito al dibattito italiano del neorealismo, che ha tanto segnato la nostra storia del primo dopoguerra. Per questo suo impegno va il nostro riconoscimento! Siccome siamo prodighi nella stessa serata proietteremo anche i documentari, dello stesso Folchi, su: Larino, Campobasso e Ielsi, le cui musiche sono curate dal musicologo Vincenzo Lombardi. ” A. D'AMBROSIO

Interverranno alla serata: Antonio D'Ambrosio (Curatore dell'iniziativa, Giornalista/Scrittore), Silvana Folchi (Famiglia Folchi), Vincenzo Lombardi (MIBAC- Polo Museale), Antonio Cappella (Critico cinematografico), Vincenzo Cotugno (Assessore al Turismo e Cultura della Regione Molise) e Stefano Leone (coordinatore iniziativa).

Con il patrocinio e la partecipazione: Associazione Folchi, AMMA (Associaione Molisana Malati di Alzheimer), Casa del Libro e Circolo della Vela.

Un ringraziamento particolare va ai relatori che hanno accettato l'invito ed ai patrocinanti dell'inizia culturale dedicata a Giuseppe Folchi. Un sentito grazie a Silvana Foschi per aver voluto fortemente questa serata.

Non mancate.