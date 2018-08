Media education, siglato protocollo d'intesa tra Corecom e Usr Molise

CAMPOBASSO. Il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) del Molise, Andrea Latessa, e il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Molise, Anna Paola Sabatini, hanno firmato un protocollo d’intesa per l’attivazione di una serie di iniziative di comune interesse.

In particolare il Corecom e l'Ufficio Scolastico regionale si impegnano ad attuare iniziative su specifici temi della media education quali: incontri divulgativi e promozionali, concorsi per gli studenti, convegni e tavole rotonde rivolte ai ragazzi e al personale docente, progetti scolastici e di ricerca.

A tal fine quindi, il Corecom, nell’ambito delle proprie attività all’interno dell’Osservatorio sulla Comunicazione e i Media, istituito in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto nell’anno 2016 con l’Università degli Studi del Molise, e l’USR Molise individueranno formatori scientificamente e professionalmente adeguati alle tematiche da affrontare, fornendo altresì i locali più idonei per ospitare i singoli eventi. Per la decisione e l’organizzazione delle varie iniziative è prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro che integrerà le professionalità del Corecom e dell’USR Molise.