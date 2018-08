TERMOLI. Il rapper Rkomi Sabato 18 Agosto arriva finalmente a Termoli presso Teatro verde per un’attesissima tappa live prevista dal suo “Io in terra summer tour”, tour che lo vedrà protagonista per tutta l’estate nelle venue più esclusive della penisola italiana tra prestigiosi festival, club e summer arena.

Sulla scia dello straordinario successo ottenuto dall’uscita del suo primo album ufficiale e dopo i numerosi sold out registrati in tutta Italia con il suo Io in terra tour che lo ha visto protagonista in oltre 30 date nei più importati club del Bel paese, Rkomi torna più entusiasta che mai nel proporsi al suo pubblico attraverso una nuova avventura live in una veste esplosiva e rinnovata.

Straordinario talento della nuova scuola rap italiana tra i più apprezzati nella scena odierna in grado di mettere d’accordo tutti, Rkomi, durante il suo “Io in Terra tour”, proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album “Io in terra”, etichetta Universal/Thaurus, che ha conquistato ogni classifica.

Dopo essere entrato direttamente alla numero 1 nella classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, l’album “Io in terra” continua a registrare eccellenti performance di vendita sia per il mercato digitale, sia per il mercato fisico. Il disco è un eccezionale e variegato miscuglio di sonorità e melodie che s’intrecciano perfettamente con lo scorrevole flow del giovane rapper milanese che con questo suo primo album ha già dato prova del suo contagioso e sorprendente modo di rappare.

Da “Solo”, a “Apnea”e “Mai Più”, brani che hanno anticipato l’uscita dell’album e che hanno superato milioni di views sulla rete, il disco si arricchisce di preziosissime e importanti collaborazioni con alcuni dei produttori più influenti del panorama rap italiano: da Marco Zangirolami a Carl Brave, Shablo e Parix, The Night Skinny, Nebbia, Zef, Marz e Fritz da Cat, non manca inoltre il feat con il direttore artistico dell’intero progetto Marracash nel brano “Milano Bachata”.

"Sono felice d’ intraprendere questa nuova tournèe live che mi porterà in giro lungo la penisola per tutta l’estate. Sarà un lungo tour – dichiara Rkomi – ora più che mai sono pronto per affrontare questa grande avventura dal vivo. Tengo in particolar modo alla dimensione live e con il supporto dell’organizzazione diretta da Thaurus Live ho in riservo tante sorprese per dar vita ad uno show davvero esplosivo. In questo tour sono pronto a sfidare me stesso e le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni”.

Accanto ai brani del suo ultimo lavoro l’artista, durante le sue performance dal vivo, riproporrà al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.