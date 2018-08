Tavenna, entusiamo per l'evento "Corriamo per il luppolo"

TAVENNA. E’ stata presentata presso la sala consiliare del Comune di Tavenna la quinta edizione della manifestazione «Corriamo per il luppolo» alla presenza del padrone di casa, il sindaco del borgo molisano Simone Spadanuda, del patron dell'happening podistico Fabio Zara e del main sponsor della manifestazione Gianluca Zara per la Zara Cereali. Non è stata la classica conferenza stampa di presentazione, ma è stato, come in passato, l'incontro di amici che, nel rispetto dei propri ruoli, riescono a celebrare uno degli avvenimenti più suggestivi dell'estate tavennese e, più in generale, del panorama podistico della zona. A tal proposito a prendere la parola è stato proprio il patron Fabio Zara che ha illustrato il programma della manifestazione consistente in tre giri del percorso cittadino di 2,5 Km con ristoro ad ogni passaggio di un buon bicchiere di birra fresca e party finale. «La prenotazione dei pettorali va a gonfie vele - ha detto ancora Fabio Zara - e ci saranno buone possibilità di battere il record di presenze di atleti a Tavenna».

Particolarmente soddisfatto è apparso il Sindaco Spadanuda (che indossava il braccialetto rosso, gadget dell'evento) che ha ricordato l'importanza del territorio e la duplice vocazione di questo evento, ovvero quello di far conoscere all'Italia intera il borgo molisano e far tornare al borgo natio molte persone che vivono lontani dal Molise. Raggiante il main sponsor Gianluca Zara che ha illustrato, con dovizia di particolari, la nuova maglietta (quest'anno di colore rosso) con il nuovo logo dell'azienda che rappresenta, a riprova di un connubio che continua nel tempo. «Squadra che vince non si cambia - ha detto con forza il buon Fabio e così, sempre nel rispetto delle rispettive competenze, Cristian Bucchicchio, titolare del Bar Sporting, ha illustrato il suo compito delicato e suggestivo di versare birra ad ogni passaggio degli atleti; Ilenia Cianfagna, presidente Avis Tavenna, sempre al fianco del team organizzativo con la sua ormai quinquennale esperienza; Eliana Di Lena, chef responsabile del party post gara, che ha preannunciato la presenza della porchetta, oltre che dei gustosissimi pomodori dell'orto di Fabio, unitamente alle mozzarelle molisane ed ad un gustosissimo dolce realizzato dalla pasticceria Zara di Termoli; Alessandra, responsabile della Cooperativa Matrix che ha assicurato che in questa edizione, in forza del programma di integrazione tra le varie etnie, ci sarà la presenza di alcuni ospiti della cooperativa alla manifestazione. Insomma, tutti "ingredienti" per una grande festa all'insegna della corsa e della birra quella che sarà in programma il pomeriggio del 14 agosto prossimo per le strade di Tavenna.