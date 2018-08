Storia e ricordi nel dizionario del dialetto sammartinese

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’associazione culturale “Lagrandeonda” porta a San Martino in Pensilis un’opera unica nel suo genere. La presidente Giovanna Di Bello ci illustra opera e serata di presentazione:

«Presenteremo un lavoro straordinario fatto dalla nostra associazione e precisamente presenteremo la pubblicazione di un Dizionario sul dialetto sammartinese del XX secolo scritto da Domenico Lanese, un 87enne con una lucidità mentale impressionante. Domenico Lanese ha ricercato in 15 anni tutti i vocaboli e gli argomenti collegati, rilegando in 30 volumi dattiloscritti tutti i lemmi trovati... ne abbiamo contati 10.959 escluso diminutivi, vezzeggiativi e accrescitivi. In più ha rilegato una decina di volumi che lui chiama appendici, contenenti argomenti di avvenimenti locali e collegabili al significato dei lemmi. Io come presidente de “Lagrandeonda” ho proposto all'associazione di lavorarci su e procedere alla pubblicazione. Comunque il nostro lavoro non finisce qui, perché stiamo già predisponendo altre pubblicazioni di suoi scritti. In totale ha dattiloscritto e rilegato una settantina di volumi. Opera grandiosa e altamente geniale, la sua». L'appuntamento è alle 21, nel Largo Trinità. Interverranno Giovanna Di Bello, Fernanda Pugliese, Ida Di Ianni, Giovanni Piccoli, Giovanni Di Matteo e i soci dell'associazione Lagrande