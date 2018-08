Ritrovata una Caretta caretta sulla spiaggia di Termoli, già 12 nell'estate 2018

TERMOLI. Ennesima segnalazione di tartaruga Caretta caretta spiaggiata e rinvenuta sul lungomare Nord di Termoli.

«Con questa sono 12 esemplari adulti di morte misteriosa che abbiamo trattato in tre mesi sulla costa molisana - riferisce un bagnante - ancora non abbiamo mai saputo le cause e l'esito degli esami non sono mai state divulgati. In tutti i casi solo in uno è stato accertata la morte per impatto con un'elica. Nei restanti tutti i rettili esternamente non hanno riportato mai segni della morte, tranne rigonfiamenti nelle vie aeree e nel retro».

Il ritrovamento è avvenuto nel tratto di battigia tra i lidi Mistral e Perla.