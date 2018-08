Bukura: presentazione ufficiale del film-documentario sulla Carrese

CHIEUTI. Del primo documentario sulla storia della Carrese, realizzato dall'autore e regista Giuseppe Barile, abbiamo parlato su Termolionline alcune settimane fa. Stasera, dalle 22, in occasione del Memorial Roberto Ruberto, a cura di Chiara Gabriele, un'altra nostra vecchia - si fa per dire - conoscenza, sarà presentato ufficialmente proprio il film documentario Bukura - la corsa per la Gloria, con l'incontro col regista Giuseppe Barile. L'iniziativa sarà ospitata nell'auditorium dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Nel Memorial, viene rievocata la storia di un chieutino illuminato, con la presentazione postuma del suo libro "Il lungo inverno". La manifestazione è patrocinata dall'amministrazione comunale di Chieuti.