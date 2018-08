GUGLIONESI. Venerdì 11 agosto si è svolto, nell’ambito dell’iniziativa “Notti d’estate”, il dibattito sul tema “il territorio come risorsa, il lavoro come obiettivo” teso ad individuare modelli e percorsi imprenditoriali (es. cooperativa di comunità) in grado di favorire lo sviluppo delle aree economicamente marginali.

Dopo una breve presentazione dell’iniziativa “Notti d’estate”, promossa dall’associazione ARCI F. Iovine con il patrocinio del Comune di Guglionesi, il dibattito è stato aperto dalla bellissima testimonianza del Sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile il quale ha illustrato l’esperienza realizzata nel loro comune.

Attraverso un modello societario partecipato, è stato realizzato, a Castel del Giudice, una R.S.A., un B6B, un “meleto”. Queste iniziative hanno creato circa 80 posti di lavoro.

Se consideriamo che nel Comune di Castel del Giudice risiedono circa 350 persone si può comprendere l’assoluta rilevanza del risultato. L’intervento/testimonianza di Giorgio Giannelli, presidente ARCI Teramo, si è incentrato sull’esperienza della cooperativa di comunità da loro creata. Un’esperienza nata in un’area “terremotata” che, coniugando innovazione e risorse del territorio, hanno saputo creare una nuova iniziativa imprenditoriale di particolare valore.

L’intervento del Sindaco di Castel del Giudice ha evidenziato, in particolare, un ruolo “guida” svolto dallo stesso Comune. Partendo da questo aspetto, gli interventi del Sindaco del Comune di Guglionesi, Mario Bellotti, e del Sindaco del Comune di Palata, Michele Berchicci, hanno sottolineato il loro impegno e disponibilità a sostenere percorsi imprenditoriali orientati alla valorizzazione del territorio ed alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.

I successivi interventi hanno offerto ulteriori spunti di riflessione al dibattito. Dal direttore del Gal Trigno Castellelce (Cloridano Bellocchio) un richiamo alla necessità di stimolare un processo di sviluppo che parta dal territorio, che veda protagonista la stessa comunità locale, che aggreghi (reti) il tessuto imprenditoriale in funzione dei mercati. Dalla segretaria regionale UIL (Tecla Boccardo) un richiamo alle Istituzioni (regione in primo luogo) affinché supporti ed accompagni lo sviluppo con un “disegno strategico” ed un funzionale utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie.

Dal presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – CB (Galileo Casimiro) un auspicio affinché si semplifichino gli adempimenti imprenditoriali e si riduca il costo del lavoro, un richiamo a procedere rapidamente alle intese sottoscritte il 14 luglio a Palata (apertura degli sportelli microcredito), un appello affinché la Regione Molise attivi la legge regionale n.5 sul microcredito.

A conclusione del dibattito si è concordato di: attivare nei prossimi giorni il primo sportello “GAL – microcredito” (denominato nell’incontro “Cantieri animati per lo sviluppo sociale) presso il Comune di Palata; attivare uno sportello microcredito presso il Comune di Guglionesi previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra lo stesso Comune e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro CB; creare un “cantiere animato” per costruire un progetto/modello che individui le risorse/opportunità del territorio e prefiguri il riutilizzo delle stesse per lo sviluppo di attività economico-imprenditoriali caratterizzati da modelli societari partecipativi.