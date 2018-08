Anziana investita da un'auto in via Martiri della Resistenza a Termoli

TERMOLI. Donna investita da una macchina in via Martiri della Resistenza a Termoli, nella mattinata di oggi. Si tratta di una 68enne, C. D. A.

L'anziana signora è stata soccorsa dal 118 Molise giunto sul posto con l'ambulanza degli operatori volontari della Misericordia di Termoli ed è stata trasportata all'ospedale San Timoteo di Termoli. Intervenuta anche una gazzella dell'Arma dei Carabinieri.