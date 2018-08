Calcio splash, a Montenero di Bisaccia torneo da grandi numeri

MONTENERO DI BISACCIA. 190 partecipanti hanno dato vita all’ennesimo torneo di Calcio Splash di Montenero di Bisaccia, realizzando in totale 1125 reti in totale, di cui 719 nel torneo over 14 (BIG) mentre 406 nel torneo under 14 (BABY).

Il torneo è molto seguito dalla cittadinanza, ma soprattutto “sentito”!

12 squadre partecipanti nel torneo Baby, hanno tutte ricevuto una coppa di squadra ed una medaglia ricordo a testa.

Finale terzo posto baby I LIVERPOLLI - I PRINCIPIANTI 13 a 9.

Finale primo posto baby PARROCCHIA SAN GENNARO - I PANDINI 15-5

Per quanto concerne le finali dei “Grandi” la divertentissima finale per il terzo posto è stata troppo equilibrata, infatti solo un gol allo scadere del secondo tempo supplementare ha permesso a “I PAPEROTTI” di battere “LA SCUADRA” per 16 a 15.

Il primo tempo della finale per il primo posto, ha avuto sprazzi di equilibrio, ma nel secondo tempo, la miglior squadra del torneo, “SPARTA GROUP S” ha preso il largo, e nulla ha potuto “CATALANO SERRAMENTI” contro le continue giocate sopraffine di Talia Lorenzo, Giardino Gabriele e De Filippis Filomena, accompagnate da un vero muro invalicabile eretto da Pezzotta Michele: risultato finale 20 a 13.

Tute e 16 le squadre del torneo dei grandi hanno avuto la coppa di partecipazione ed in particolare: “PIZZERIA DEMODÈ” è stata la più corretta, “2000 PINGUINI” è stata la più simpatica, “L’ANTICA PIGNATA” LA SQUADRA RIVELAZIONE E “I BIUNNI” la squadra più educata.