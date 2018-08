“Come le barche stanche della calma”, al Castello Svevo la presentazione del libro di poesie

TERMOLI. A causa delle avverse condizioni meteo, stasera, dalle 21, avrà luogo nel Castello Svevo la presentazione del libro “Come le barche stanche della calma” pubblicato da Tabula Fati. Saranno presenti l’editore Marco Solfanelli e i relatori Franco Pasquale e Maria Gabriella Ciaffarini, che hanno scritto per la silloge presentazione e postfazione. La Ciaffarini, in veste di critico d’arte, introdurrà la personale di pittura e scultura della Cerbaso allestita nel castello, dal titolo “Complessa Armonia” presentata lo scorso anno all’Aurum di Pescara e nella città di Agnone, con sfumature rinnovate da nuove opere, tra cui “Concerto”, opera realizzata per un CD uscito con il settimanale Vario “Contaminazioni Abruzzo in… musica” con grandi nomi musicali e la presenza di Silvio Orlando.