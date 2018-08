Terremoto, a Montenero di Bisaccia non si registrano danni

MONTENERO DI BISACCIA. – A seguito della scossa di terremoto delle ore 23,48 di ieri, che ha avuto il suo epicentro nella zona di Montecilfone, il sindaco Nicola Travaglini informa che al momento non si registrano danni a persone o cose sul territorio comunale.

"La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera nitida e forte sul territorio di Montenero - afferma il sindaco Travaglini - ma per fortuna non si registrano al momento danni a persone o cose.

Sono stato fin da subito in contatto con la Prefettura di Campobasso e con la Protezione Civile regionale; i volontari della locale Associazione di Protezione Civile, inoltre, hanno effettuato una prima ricognizione in paese senza rilevare problemi e, ad oggi, non sono pervenute segnalazioni di difficoltà da parte di privati.

Nel ringraziare quindi la Prefettura e la Protezione Civile per l'attenzione e la disponibilità, informo che provvederemo ad effettuare ulteriori controlli e accertamenti approfonditi sugli edifici pubblici di nostra competenza".