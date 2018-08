Festa della Madonna Grande, Fausto Leali in concerto a Nuova Cliternia

NUOVA CLITERNIA. Concerto di Ferragosto alle 22 a Nuova Cliternia, per la festa della Madonna Grande. Perdurante l’incognita meteo, il comitato festa Madonna Grande per la festività dedicata a Maria Vergine Assunta in cielo ha organizzato il concerto di Fausto Leali. Dopo Ivana Spagna nel 2017, sarà lui – la voce negra della musica italiana, come fu definito quando esplose nel panorama artistico - a infiammare la piazza antistante il santuario sempre affollatissima di fedeli e curiosi, il concerto dovrebbe iniziare alle ore 22 per due ore di spettacolo e ricordi degli anni migliori della sua discografia.

L'assessore al turismo del Comune di Campomarino, Anna M. Saracino, approfitta di questo lancio per ringraziare i comitati festa parrocchiali, che sono parte determinante nell'organizzazione delle feste patronali di Santa Cristina e della Madonna Grande con impegno e sacrificio, che hanno portato artisti di spicco come Luca Barbarossa e questa sera Fausto Leali, una sentito ringraziamento al comitato Santa Cristina e all'Associazione Madonna Grande.