«Sei di Campomarino se...», che successo la prima reunion del gruppo Facebook

CAMPOMARINO. Beh, forse un po’ complici lo siamo stati. Facendo rimbalzare su Termolionline e Facebook l’invito al primo raduno del gruppo «Sei di Campomarino se...».

Allora lasciamo agli amministratori, Massimiliano e Gianfranco Ciavarella, farci raccontare come è andata.

«Un grazie di cuore a tutti i membri del gruppo che hanno reso possibile la buona riuscita di questa splendida serata, superando le nostre aspettative. Ringraziamo chi ha messo a disposizione la loro arte e passione per animare e regalarci durante la serata momenti unici e particolari nel loro genere, i nostri amici: Mino Sorressa che con un live cooking ha presentato un piatto dal nome del nostro gruppo, quasi come un quadro d’autore, ha ideato e impiattato la sua creazione culinaria e il cantautore Antonio Castaldo che ci ha deliziato con un medley dei suoi successi e poi presentato il suo nuovo singolo “Bambule’”. Un ringraziamento per esserci venuta a trovare l’onorevole Giuseppina Occhionero che ha tagliato la nostra torta, e ci ha promesso che porterà sempre alto il nome del nostro paese, Campomarino e della nostra regione Molise sugli scranni della Camera dei Deputati.

Un Super ringraziamento alla location che ci ha ospitato, il Lido Miramare dal 1968, nella persona dell’amico Dario Glave. Infine volevano fare un piccolo appunto noi creatori della pagina: abbiamo visto che con poco e tanta voglia di fare si riesce a coinvolgere e far stare insieme tante persone, abbiamo visto come residenti e turisti che popolano Campomarino si sono trovati insieme per festeggiare il nostro gruppo e questo ci fa tanto piacere. Campomarino va amato, Campomarino va rispettato da tutti! Ci vediamo l’anno prossimo con la seconda reunion, questa volta con tante collaborazioni da parte delle attività di Campomarino. Grazie a tutti».