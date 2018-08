A ferragosto igiene urbana non ti conosco: biglietto da visita

TERMOLI. Si scende dalla stazione, o si percorre il centro, e ci si imbatte nell'isola ecologica di via XX settembre. Una volta dovevano partire le telecamere, non è mai troppo tardi. Invece, in pieno fuorigioco è finita l'igiene urbana cittadina, che tra inerzia chi ci amministra e gestisce il servizio e l'inciviltà manifesta di taluni cittadini, residenti e turisti che siano.

Beh, non è proprio questo il biglietto da visita che abbiamo in mente per la nostra città, nel giorno di ferragosto. Foto scattate poco prima delle 13. Complimenti vivissimi.

Ringraziamo il nostro collaboratore Ezio Varrassi per le immagini, a ferragosto igiene urbana non ti conosco!