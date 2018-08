Crescere a Difesa Grande, il raduno dei 40enni del quartiere

TERMOLI. La classe del 1978 è una delle più vivaci e non è da meno quella che per decenni ha vissuto in contrada Difesa Grande, attorno alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli.

«Domenica sera ci siamo ritrovati per i nostri 40 anni tutti noi del 1978 che siamo cresciuti a Difesa Grande – ci ha riferito Oscar Scurti, che ha organizzato la reunion assieme a tutti gli altri - ci siamo incontrati davanti al bar Panoramik, abbiamo fatto le foto davanti la chiesa e poi siamo andati tutti a mangiare al ristorante esterno dell'hotel Europa. Eravamo circa 30, qualcuno non è riuscito a venire, ma devo dire che eravamo in tanti».

Ecco i partecipanti: Gianpaolo Candeloro, Nicolino Perna, Michele Giordano, Oscar Scurti, Patrizia Silvaggio, Peppone Greco, Roberto De Fenza, Salvatore Franciosa, Stefano Cundari, Tiziana Tartaglia, Luigi Dei Risi, Marco Iarossi, Marco Martella, Nicola Cornacchione, Cristina Vallese, Daniela Matteo, Francesco Di Vito, Zaira Tavaniello, Tiziana Mirco, Rita Ruggiero, Ilaria D’Alessandro, Paolo Colafabio e Paola Zara.