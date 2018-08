Terremoto in Basso Molise, istituito il Coc a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Si informa la cittadinanza che a seguito della scossa di terremoto delle ore 20,19 di ieri, che ha avuto come epicentro Montecilfone, e del successivo sciame sismico, il sindaco Nicola Travaglini ha istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, di informazione e di assistenza alla cittadinanza, oltre che per monitorare e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il Coc ha sede presso il Municipio, in Piazza della Libertà n. 4.

Per qualunque segnalazione è possibile contattare il numero di telefono 0875.95.92.01, o il 327.84.25.310, o il numero di fax 0875.95.92.35, oppure è possibile inviare una Pec all'indirizzo comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

In questi minuti, oltre alle verifiche sugli edifici pubblici, il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, unitamente a quello della Protezione Civile, sta effettuando sopralluoghi presso abitazioni private per le quali sono giunte segnalazioni ai fini del controllo di alcune lesioni.

"Le attività di coordinamento e di monitoraggio dell'emergenza sono partite nei minuti immediatamente successivi alla scossa delle ore 20,19 - dichiara il sindaco Nicola Travaglini - con la presenza nel punto di coordinamento allestito in Sala Consiliare degli amministratori comunali, dei Carabinieri della locale Stazione guidati dal Luogotenente Alfonso Grande, della Polizia Locale e dei membri della locale Associazione di Protezione Civile. Da quella postazione sono stati coordinati i primi interventi di ricognizione sul territorio, al fine di verificare eventuali criticità e anche per raccogliere eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza. Comunico infine che nella tarda mattinata di oggi terremo un'ulteriore riunione per assumere decisioni definitive in merito alle iniziative legate al cartellone estivo montenerese".