Calamita’ in Molise: Coldiretti a lavoro per verificare danni a colture e aziende

MOLISE. A seguito della bomba d’acqua e del conseguente straripamento del torrente Sinarca, che nel pomeriggio di ieri ha interessato il Basso Molise, la Coldiretti regionale ha immediatamente avviato, attraverso le sue strutture presenti sul territorio, i controlli per verificare l’entità dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche.

Stando alle prime ricognizioni, effettuate dall’Organizzazione sin dalle prime ore successive all’evento, non si evidenziano danni molto gravi alle colture ed alle strutture aziendali dell’area.

I controlli continuano anche in queste ore al fine di ottenere un quadro chiaro della situazione che consenta di avere una mappatura precisa delle criticità.

La successiva scossa sismica che in serata ha colpito la stessa zona della regione ha inoltre spinto la Coldiretti Molise ad attivare la propria struttura per ottenere un continuo e costante monitoraggio dell’area in cui si trovano le aziende interessate.