Montenero, Notte Fucsia rinviata a data da destinarsi

MONTENERO DI BISACCIA. L'amministrazione comunale comunica che, seguito dello sciame sismico delle scorse ore e in rispetto del lutto nazionale proclamato per la giornata di domani in onore delle vittime del crollo del ponte di Genova, al fine di garantire la massima sicurezza al grande numero di persone attese per un evento come quello della Notte Fucsia e per il concerto dei Dirotta su Cuba, ha assunto la decisione di rinviare tutte le manifestazioni previste per sabato18 agosto a data da destinarsi.

Per l'occasione è stata emanata una nuova Ordinanza con la quale si revocano le precedenti disposizioni riferite proprio alla Notte Fucsia.

Il concerto di Anna Maione previsto per questa sera, invece, si terrà regolarmente.

Cogliamo inoltre l'occasione per informare che in merito alle prime verifiche effettuate questa mattina su alcune abitazioni private, per le quali era stato richiesto l'intervento dei tecnici, non sono stati rilevati danni strutturali importanti. In ogni caso seguiranno ulteriori e più approfondite indagini.