PORTOCANNONE. Domenica 19 agosto ritorna la quarta edizione di “Lart & Posht", una manifestazione nata nell'agosto 2014 quasi per gioco organizzata da un gruppo di amici, che hanno fondato l’associazione “Asd Porto Run 2015”.

La "Lart & Posht" di Portocannone, è una corsa podistica divisa in tre frazioni: competitiva per 9 km, non competiva 6 km, camminata semplice per 3 km.

Un appuntamento irrinunciabile per il centro bassomolisano di lingua Albanese.

Per un giorno vedrà tanti podisti sfidarsi e quest'anno gli organizzatori hanno fatto il botto con oltre 200 i già iscritti, ma fino al momento della partenza destinati a salire di numero.

Come ogni edizione l'evento non si conclude con la fine della corsa, ma grazie all’associazione Molise Gourmet si avrà un gustoso “post corsa”, ci sarà infatti per tutti i partecipanti l’offerta di due piatti Gourmet più birra.

In attesa dei risultati di domenica 19 agosto vi mostriamo alcune belle immagini della scorsa edizione della “Lart & Posht " in lingua albanese e che in italiano vuol dire " Su e Giù".